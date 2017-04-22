Afganistan'da Kolordu Komutanlığına Düzenlenen Saldırı

Saldırıyı üstlenen Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, aralarında bazı komutanların da bulunduğu 500 kişinin öldüğünü veya yaralandığını öne sürmüştü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Taliban'ın, Mezar-ı Şerif şehri yakınlarında Afgan ordusunda ait bir kampa saldırı düzenleyip aralarında askerler ve sivillerin bulunduğu 50'den fazla kişiyi öldürdüğünü açıklamıştı.

Yaklaşık 5 saat süren çatışmanın ardından 5 saldırganın öldürüldüğünü ifade eden Cemşidi, bir saldırganın sağ ele geçirildiğini belirtti.