Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Nisan 2017 Cumartesi 10:05

Afganistan'da Kolordu Komutanlığına Düzenlenen Saldırı

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde 209. Şahin Kolordu Komutanlığına düzenlenen saldırıda saatlerce süren çatışmanın ardından saldırganlar etkisiz hale getirildi.

Afganistan'da Kolordu Komutanlığına Düzenlenen Saldırı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

SALDIRGANLAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Mezar-ı Şerif, 22 Nisan 17 : Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde 209. Şahin Kolordu Komutanlığına düzenlenen saldırıda saatlerce süren çatışmanın ardından saldırganlar etkisiz hale getirildi.

209. Şahin Kolordu Komutanlığı sözcüsünün Yardımcısı Nasratullah Camşidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniformalı 6 saldırganın, kolordunun içine girerek ateş açtığını söyledi.

Yaklaşık 5 saat süren çatışmanın ardından 5 saldırganın öldürüldüğünü ifade eden Cemşidi, bir saldırganın sağ ele geçirildiğini belirtti.

Cemşidi, saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin sayısının henüz netleşmediğini kaydetti.

Adının açıklanmasını istemeyen, kolorduda görevli bir asker, çatışmada yaklaşık 100 güvenlik görevlisinin öldüğünü söyledi.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani saldırıyı kınadı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Taliban'ın, Mezar-ı Şerif şehri yakınlarında Afgan ordusunda ait bir kampa saldırı düzenleyip aralarında askerler ve sivillerin bulunduğu 50'den fazla kişiyi öldürdüğünü açıklamıştı.

Saldırıyı üstlenen Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, aralarında bazı komutanların da bulunduğu 500 kişinin öldüğünü veya yaralandığını öne sürmüştü.

(AA/RU/GÜL)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Paris Belediyesi, "aşk Kilitleri"ni Satıp Sığınmacıları Doyuracak Paris Belediyesi, "aşk Kilitleri"ni Satıp...
Bm'den İran'a Çocuk Suçlulara İdam Kararını Durdurma Çağrısı Bm'den İran'a Çocuk Suçlulara İdam Kararını...
Avustralyalılara Göre Aile İçi Şiddetin Kaynağı Alkol Avustralyalılara Göre Aile İçi Şiddetin Kaynağı...
Ab-brexit Zirvesi Ab-brexit Zirvesi
Almanya'da Camiye Molotof Kokteylli Saldırı Almanya'da Camiye Molotof Kokteylli Saldırı
Makedonya Meclisi’nde Olaylar Makedonya Meclisi’nde Olaylar
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Paris Belediyesi, "aşk Kilitleri"ni...
Fransa'nın başkenti Paris'in sembolü konumdaki köprülere asılan ve çökme tehlikesi nedeniyle 2015'te kaldırılan...

Haberi Oku