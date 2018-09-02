Afganistan\'da Helikopter Düştü





10 GÜVENLİK GÖREVLİSİNDEN 3\'Ü KURTARILDI… 7 GÜVENLİK GÖREVLİSİYLE YABANCI PİLOTLARIN AKIBETİ HENÜZ BİLİNMİYORKabil, 2 Eylül 18 : Afganistan\'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde bir askeri helikopterin düştüğü bildirildi.Belh\'teki 209. Şahin Kolordu Komutanlığı Sözcüsü Hanif Rezai, yabancı bir şirkete ait helikopterin kolordudan kalktıktan kısa süre sonra yere çakıldığını söyledi.Düşmesinin hemen ardından helikopterde yangın çıktığını ifade eden Rezai, kazada helikopterdeki 10 güvenlik görevlisinden 3\'ünün kurtarıldığını ve 7 güvenlik görevlisiyle yabancı pilotların akıbetinin henüz bilinmediğini belirtti.Rezai, helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğünü, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.(AA/RÇ/HÖ)