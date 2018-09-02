banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92723
ALTIN
253.121
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.4035
EURO
7.6511
Temizliğe gittiği evi soydu
TEMİZLİĞE GİTTİĞİ EVİ SOYDU
Ne bulduysa çaldı
NE BULDUYSA ÇALDI
İkinci ince av sezonu bugün başladı
İKİNCİ İNCE AV SEZONU BUGÜN...
KKTC'de kredi kartı operasyonu...
KKTC'DE KREDİ KARTI OPERASYONU
banner282

Afganistan\'da Helikopter Düştü

10 GÜVENLİK GÖREVLİSİNDEN 3\'Ü KURTARILDI… 7 GÜVENLİK GÖREVLİSİYLE YABANCI PİLOTLARIN AKIBETİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Afganistan\'da Helikopter Düştü

10 GÜVENLİK GÖREVLİSİNDEN 3\'Ü KURTARILDI… 7 GÜVENLİK GÖREVLİSİYLE YABANCI PİLOTLARIN AKIBETİ HENÜZ BİLİNMİYOR

02 Eylül 2018 Pazar 09:06
Afganistan\'da Helikopter Düştü
10 GÜVENLİK GÖREVLİSİNDEN 3\'Ü KURTARILDI… 7 GÜVENLİK GÖREVLİSİYLE YABANCI PİLOTLARIN AKIBETİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Kabil, 2 Eylül 18 : Afganistan\'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde bir askeri helikopterin düştüğü bildirildi.
Belh\'teki 209. Şahin Kolordu Komutanlığı Sözcüsü Hanif Rezai, yabancı bir şirkete ait helikopterin kolordudan kalktıktan kısa süre sonra yere çakıldığını söyledi.
Düşmesinin hemen ardından helikopterde yangın çıktığını ifade eden Rezai, kazada helikopterdeki 10 güvenlik görevlisinden 3\'ünün kurtarıldığını ve 7 güvenlik görevlisiyle yabancı pilotların akıbetinin henüz bilinmediğini belirtti.
Rezai, helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğünü, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
(AA/RÇ/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özbekistan 17 Yıl Sonra Türk Konseyi Zirvesi'ne Katılacak
Özbekistan 17 Yıl Sonra Türk Konseyi Zirvesi'ne Katılacak
Hindistan'da Ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Salgınlar Var
Hindistan'da Ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Salgınlar Var
Irak’ta Deaş'la Mücadele Toplantısı
Irak’ta Deaş'la Mücadele Toplantısı
Almanya’nın Chemnitz Kentindeki Olaylar
Almanya’nın Chemnitz Kentindeki Olaylar
Arap Ülkelerinden Abd'nin Unrwa Kararına Tepki
Arap Ülkelerinden Abd'nin Unrwa Kararına Tepki
“İran ve Irak arasındaki ticari işlemlerden dolar çıkarıldı“
“İran ve Irak arasındaki ticari işlemlerden dolar çıkarıldı“
Myanmar Karaya Oturan “Hayalet Gemiyi“ Araştırıyor...
Myanmar Karaya Oturan “Hayalet Gemiyi“ Araştırıyor...
Azez'de bombalı saldırı: 2 ölü, 18 yaralı
Azez'de bombalı saldırı: 2 ölü, 18 yaralı
Petrol rafinerisinde patlama… Yüzlerce kişi tahliye edildi
Petrol rafinerisinde patlama… Yüzlerce kişi tahliye edildi
72 kişinin öldüğü faciada yardım parası skandalı
72 kişinin öldüğü faciada yardım parası skandalı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim