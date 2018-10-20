Afganistan\'da Genel Seçim





ÇEŞİTLİ NEDENLERLE OY KULLANILAMAYAN 360 SEÇİM MERKEZİ YARIN DA AÇIK OLACAKKabil, 20 Ekim 18 (.): Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu, genel seçim için oy verme işleminin 360 seçim merkezinde yarın da devam edeceğini bildirdi.Komisyon Başkanı Gula Can Abdul Badi Sayyad, başkent Kabil\'de gazetecilere yaptığı açıklamada, teknik sorun yaşayan bazı seçim merkezlerinde oy verme işleminin yarın da süreceğini duyurdu.Sayyad, \'\'Bazı sorunlar nedeniyle 360 seçim merkezinde bugün oy kullanılamadı. Bu merkezlerde oy verme işlemlerinin yarın da devam etmesi planlanıyor.\'\' dedi.Bazı seçim merkezlerinin de teknik sorunlar yüzünden geç açıldığını söyleyen Sayyad, bu merkezlerde yerel saatle 20.00\'ye kadar oy verilebileceğini belirtti.Yerel saatle 07.00\'da başlayan oy verme işleminin 16.00\'da sona ermesi planlanıyordu.Kayıtlı 8 milyon 800 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 2 bin 558 milletvekili adayı yarışıyor.(AA/TUĞ/HÖ)