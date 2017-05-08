Afganistan'da Deaş Lideri Öldürüldü

Açıklamada, Hasib'in mart ayında Kabil'deki bir askeri hastaneye yapılan saldırıdan sorumlu olduğu belirtildi.

Afganistan Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Hasib'in Afgan özel kuvvetlerince 10 gün önce düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiği kaydedildi.