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08 Mayıs 2017 Pazartesi 07:13

Afganistan'da Deaş Lideri Öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan lideri Abdul Hasib'in öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan'da Deaş Lideri Öldürüldü
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AFGANİSTAN DEVLET BAŞKANLIĞI OFİSİ, ÖRGÜTÜN AFGANİSTAN LİDERİ HASİB'İN 10 GÜN ÖNCE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Kabil, 8 Mayıs 17 : Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan lideri Abdul Hasib'in öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Hasib'in Afgan özel kuvvetlerince 10 gün önce düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Hasib'in mart ayında Kabil'deki bir askeri hastaneye yapılan saldırıdan sorumlu olduğu belirtildi.

Ülke genelinde terör örgütlerine yönelik operasyonların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, operasyonlarda yüzlerce teröristin öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, hiçbir terör grubunun Afganistan'da hedefine ulaşamayacağı vurgulandı.

Hasib, Hafız Said Han'ın geçen yıl ABD kuvvetlerinin düzenlediği hava saldırısında ölmesinin ardından örgütün başına geçmişti.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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