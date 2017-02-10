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10 Şubat 2017 Cuma 07:16

Afganistan'da Deaş'ın Üst Düzey Yöneticisi Öldürüldü

Afganistan'ın doğusunda düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisinin öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan'da Deaş'ın Üst Düzey Yöneticisi Öldürüldü
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Kabil, 10 Şubat 17 : Afganistan'ın doğusunda düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisinin öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan Devlet Başkanlığı Sarayı'ndan dün akşam yapılan açıklamada, DEAŞ terör örgütü yöneticisi Hafız Munib'in, ülkenin doğusunda NATO kuvvetleriyle ortak gerçekleştirilen operasyonda öldürüldüğü bildirildi.

Öldürülen Munib'in, son günlerde başkent Kabil'de Hazara Şiilerine yönelik düzenlenen saldırıların organizatörü olduğu kaydedilen açıklamada, operasyonun Devlet Başkanı Aşraf Gani'nin talimatı üzerine yapıldığı da vurgulandı.

(AA/RU/GÜL)

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