Afganistan'da Çığ Düştü: 2 Ölü

Ülkenin merkezi ve kuzeyinde her yıl çığ düşmesi sonucu onlarca kişi ölüyor.

Gülbahari, Afganistan'ın kuzeyini merkeze bağlayan tek geçit noktası olan Salang Tüneli'nin çığ nedeniyle iki gündür trafiğe kapalı olduğunu kaydetti.