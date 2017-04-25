Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2017 Salı 08:46

Afganistan'da Bombalı Saldırı: 4 Ölü

Afganistan'ın doğusunda yer alan Host vilayetinde ABD askerleri ve Afgan güvenlik güçlerinin kontrolündeki bir askeri üsse düzenlenen bombalı saldırıda 4 güvenlik görevlisi öldü, 6 güvenlik görevlisi ve 2 sivil yaralandı.

Afganistan'da Bombalı Saldırı: 4 Ölü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

HOST VİLAYETİNDEKİ BİR ASKERİ ÜSSÜN HEDEF ALINDIĞI SALDIRIDA 4 GÜVENLİK GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE 2 SİVİL YARALANDI - SALDIRIYI TALİBAN ÖRGÜTÜ ÜSTLENDİ

Kabil, 25 Nisan 17 : Afganistan'ın doğusunda yer alan Host vilayetinde ABD askerleri ve Afgan güvenlik güçlerinin kontrolündeki bir askeri üsse düzenlenen bombalı saldırıda 4 güvenlik görevlisi öldü, 6 güvenlik görevlisi ve 2 sivil yaralandı.

Host Emniyet Müdürü Faizullah Gairat, yaptığı açıklamada, saldırganın dün akşam bir araçla ABD askerleri ve Afgan güvenlik güçlerinin kullandığı askeri üssün kapısına yaklaşarak araçtaki bombayı infilak ettirdiğini bildirdi.

Saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini belirten Gairat, 6 güvenlik görevlisi ve 2 sivilin de yaralandığını ifade etti.

Gairat, saldırının şiddetiyle bölgedeki evlerin hasar gördüğü bilgisini de paylaştı.

Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü ise olayda 40 yerli ve yabancı askerin öldüğünü ya da yaralandığını iddia etti.

(AA/RU/ŞEB)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Fazla Seksi' Olduğu İçin Filmlerde Oynaması Yasaklandı 'Fazla Seksi' Olduğu İçin Filmlerde Oynaması...
Irak'ta İntihar Saldırıları: 14 Ölü Irak'ta İntihar Saldırıları: 14 Ölü
Kırgızistan'da Heyelanda 24 Kişi Hayatını Kaybetti Kırgızistan'da Heyelanda 24 Kişi Hayatını Kaybetti
Güney Kore Ve ABD'den Ortak Deniz Tatbikatı Güney Kore Ve ABD'den Ortak Deniz Tatbikatı
Fransa'da Başbakan Cezeneuve'un Evine Hırsız Girdi Fransa'da Başbakan Cezeneuve'un Evine Hırsız...
Ab Ülkelerinin Liderleri, Brexit Stratejilerini Karara Bağlamak Üzere Olağanüstü Bir Zirvede Bir Araya Geldi Ab Ülkelerinin Liderleri, Brexit Stratejilerini Karara...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

'Fazla Seksi' Olduğu İçin Filmlerde...

Haberi Oku