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Afganistan\'da 3,7 Milyon Çocuk Eğitimden Mahrum

Kabil, 4 Eylül 18 (.): Afganistan Eğitim Bakanı Mirveys Belhi, ülkede 3,7 milyon çocuğun eğitimden mahrum kaldığını söyledi.

Afganistan\'da 3,7 Milyon Çocuk Eğitimden Mahrum

Kabil, 4 Eylül 18 (.): Afganistan Eğitim Bakanı Mirveys Belhi, ülkede 3,7 milyon çocuğun eğitimden mahrum kaldığını söyledi.

04 Eylül 2018 Salı 13:36
Afganistan\'da 3,7 Milyon Çocuk Eğitimden Mahrum

Kabil, 4 Eylül 18 (.): Afganistan Eğitim Bakanı Mirveys Belhi, ülkede 3,7 milyon çocuğun eğitimden mahrum kaldığını söyledi.

Dünya Okuryazarlık Günü dolayısıyla başkent Kabil\'deki Sepidar Sarayı\'nda düzenlenen törende konuşan Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, Afganistan\'ın geri kalma nedenlerinin başında eğitimsizlik geldiğinin altını çizdi.

Ülkesinde eğitimin gelişmesini engellemeye kimsenin hakkı olmadığını dile getiren Abdullah, bir ülkenin gelişmesinde en önemlik faktörün eğitim olduğunu vurguladı.

Eğitim Bakanı Belhi de eğitim eksikliğinin, ülkenin kalkınmamasının temel nedenlerinden ve sosyal değişimin önündeki en büyük engellerden olduğunu belirtti.

Eğitimle bir ülkenin geleceğinin aydınlık olduğunu ifade eden Belhi, eğitimi yaymak ve okuryazarlık oranını arttırmak için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Belhi, ülkesinde 3,7 milyon çocuğun eğitimden mahrum kaldığı bilgisini paylaştı.

(AA/FEZ)
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