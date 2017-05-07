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07 Mayıs 2017 Pazar 13:25

Afganistan'da 27 Deaş Üyesi Öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen hava saldırısında DEAŞ üyesi 27 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan'da 27 Deaş Üyesi Öldürüldü
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Kabil, 7 Mayıs 17 : Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen hava saldırısında DEAŞ üyesi 27 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NATO bünyesinde görev yapan ABD kuvvetlerine ait insansız hava aracının, eyaletin Açin ilçesinin Mamand Dere ve Kandru Pişe bölgelerindeki DEAŞ mevzilerini bombaladığını söyledi.

Saldırıda 27 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü ifade eden Hogyani, 13 DEAŞ üyesinin de yaralandığını belirtti.

Hogyani, saldırıda sivillerin zarar görmediğini aktardı.

(AA/ÖZ/HA)

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