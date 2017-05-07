Afganistan'da 27 Deaş Üyesi Öldürüldü

Saldırıda 27 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü ifade eden Hogyani, 13 DEAŞ üyesinin de yaralandığını belirtti.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NATO bünyesinde görev yapan ABD kuvvetlerine ait insansız hava aracının, eyaletin Açin ilçesinin Mamand Dere ve Kandru Pişe bölgelerindeki DEAŞ mevzilerini bombaladığını söyledi.