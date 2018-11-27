Afganistan\'da 25 Yolcu Kaçırıldı

Kabil, 27 Kasım 18 : Afganistan\'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinden Mezar-ı Şerif kentine giden 25 yolcunun kaçırıldığı bildirildi.

Belh Valiliği sözcüsü Munir Ahmad Farhad, Taliban militanlarının, Sar-i Pul\'dan Mezar-ı Şerif\'e giden iki minibüste bulunan 25 yolcuyu, Mezar-ı Şerif\'in Karasam bölgesinde araçlarından indirerek kaçırdığını söyledi.

Kaçırılanların sivil olduğunu ifade eden Farhad, yolcuların serbest bırakılması için çalışma başlatıldığını belirtti.

Taliban\'dan yapılan açıklamada ise yolcuları kaçıranların örgütle bağlantısı olmadığı iddia edildi.

(AA/RU/ÖK)