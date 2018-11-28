banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94071
ALTIN
205.495
DOLAR
5.2527
STERLİN
6.7032
EURO
5.9280
Kapkaççı yakayı ele verdi
KAPKAÇÇI YAKAYI ELE VERDİ
2 gün daha tutuklular
2 GÜN DAHA TUTUKLULAR
Kaçaklara 10 gün hapis
KAÇAKLARA 10 GÜN HAPİS
Okwor teminata bağladı
Okwor teminata bağladı
banner282
Flaş Haber
Kaçaklara 10 gün hapis
Kapat

Afganistan Barış Müzakereleri İçin 12 Kişilik Heyet Kurdu

AFGANİSTAN DEVLET BAŞKANI EŞREF GANİ, TALİBAN İLE BARIŞ MÜZAKERELERİNİ YÜRÜTMEK İÇİN 12 KİŞİDEN OLUŞAN

Afganistan Barış Müzakereleri İçin 12 Kişilik Heyet Kurdu

AFGANİSTAN DEVLET BAŞKANI EŞREF GANİ, TALİBAN İLE BARIŞ MÜZAKERELERİNİ YÜRÜTMEK İÇİN 12 KİŞİDEN OLUŞAN

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:57
Afganistan Barış Müzakereleri İçin 12 Kişilik Heyet Kurdu

AFGANİSTAN DEVLET BAŞKANI EŞREF GANİ, TALİBAN İLE BARIŞ MÜZAKERELERİNİ YÜRÜTMEK İÇİN 12 KİŞİDEN OLUŞAN "GÜÇLÜ" BİR HEYET KURDUKLARINI DUYURDU

GANİ:  "ÜLKE GENELİNDEKİ VATANDAŞLARIMIZLA BİRKAÇ AY SÜREN YOĞUN İSTİŞARELERİN ARDINDAN, BARIŞ SÜRECİ İÇİN BİR YOL HARİTASI BELİRLEDİĞİMİZİ AÇIKLAMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUM"

"BARIŞ ANLAŞMASI İÇİN GEREKLİ ORGANLARI VE MEKANİZMALARI OLUŞTURDUK. ŞİMDİ BARIŞ SÜRECİNİN BİR SONRAKİ BÖLÜMÜNE GEÇİYORUZ"

Cenevre, 28 Kasım 18 : Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Taliban ile barış müzakerelerini yürütmek için 12 kişiden oluşan "güçlü" bir heyet kurduklarını açıkladı.

İsviçre\'nin Cenevre Ofisi\'nde bugün başlayan Afganistan konulu "Bakanlar Konferansı"nda konuşan Gani, "Taliban\'ın kadın haklarına da saygı göstererek demokratik ve katılımcı bir topluma katılmasını sağlayacak barış anlaşmasına ulaşmak" için heyet kurduklarını belirtti.

Gani, en önemli önceliklerinin ülkeye acilen barışı getirmek olduğunu vurgulayarak "Ülke genelindeki vatandaşlarımızla birkaç ay süren yoğun istişarelerin ardından, barış süreci için bir yol haritası belirlediğimizi açıklamaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

12 kişilik "güçlü" heyetin kadın ve erkeklerden oluştuğunu aktaran Gani, "Barış anlaşması için gerekli organları ve mekanizmaları oluşturduk. Şimdi barış sürecinin bir sonraki bölümüne geçiyoruz." diye konuştu.

Gani, Afganistan\'da barışın elitlerle değil ancak Afgan halkının katılımıyla sağlanacağını ifade ederek barış müzakerelerinin ilerlemesi için tüm Afgan toplumunu kapsayan 9 farklı gruptan oluşan bir de danışma kurulu oluşturduklarını belirtti.

Gelecek yıl yapılacak devlet başkanı seçimlerinin, barış müzakereleri için anahtar rol oynayacağına vurgu yapan Gani, barış önerilerinin koşulsuz ancak Afgan halkının kabulüne bağlı olduğunu kaydetti.

Cenevre\'deki konferansın ikinci ve son gününde 70\'ten fazla ülkeden katılımcıların yer aldığı "Bakanlar Konferansı"nın ardından, Afganistan Devlet Başkanı Gani ve BM Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi TadamichiYamamoto basın toplantısı düzenleyecek.

Konferansta Türkiye\'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran temsil ediyor.

(AA/ÖZ/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vize Serbestisi Kriterlerinin Tamamlanmasına Az Kaldı
Vize Serbestisi Kriterlerinin Tamamlanmasına Az Kaldı
Meksika'dan Trump'ın Damadına Devlet Nişanı
Meksika'dan Trump'ın Damadına Devlet Nişanı
Kanada Senatosuna Getirilen Pontus Tasarısı Reddedildi
Kanada Senatosuna Getirilen Pontus Tasarısı Reddedildi
Tayland'ın Yüzen Pazarları Turistleri Çekiyor
Tayland'ın Yüzen Pazarları Turistleri Çekiyor
Pompeo'dan
Pompeo'dan "abd-suudi Arabistan Ortaklığı Hayati" Değerlendirmesi
"trump Şi İle Anlaşamazsa Tarifelere Devam Edecek"
Yemen'in Güneyindeki Çatışmalar 1 Haftada 500 Aileyi Yerinden Etti
Yemen'in Güneyindeki Çatışmalar 1 Haftada 500 Aileyi Yerinden Etti
Meksika’dan Abd’ye Biber Gazı Notası
Meksika’dan Abd’ye Biber Gazı Notası
Çin’de Kimya Fabrikası Yakınında Patlama: 22 Ölü, 22 Yaralı
Çin’de Kimya Fabrikası Yakınında Patlama: 22 Ölü, 22 Yaralı
Mısır'da 3 bin yıl öncesine ait 8 mumya bulundu
Mısır'da 3 bin yıl öncesine ait 8 mumya bulundu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim