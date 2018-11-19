banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94477
ALTIN
209.552
DOLAR
5.3313
STERLİN
6.8433
EURO
6.0939
136 adet hapa 2 yıl 7 ay hapis
136 ADET HAPA 2 YIL...
Sadeq 2 yıl hapis yatacak
2 YIL HAPİS YATACAK
Zanlı Siyfi 3 gün daha tutuklu kalacak…
3 GÜN DAHA TUTUKLU KALACAK
Töre: "Bu gerçeği idrak edelim”
Töre: "Bu gerçeği idrak edelim”
banner282
Flaş Haber
Sadeq 2 yıl hapis yatacak
Kapat

"afganistan Barış Görüşmelerine Hazır"

AFGANİSTAN CUMHURBAŞKANI EŞREF GANİ:

"afganistan Barış Görüşmelerine Hazır"

AFGANİSTAN CUMHURBAŞKANI EŞREF GANİ:

19 Kasım 2018 Pazartesi 14:35

AFGANİSTAN CUMHURBAŞKANI EŞREF GANİ: "SON BİR HAFTADIR UZLAŞI KOMİSYONUNUN KURULMASI İÇİN LİDERLER VE ETNİK GRUP TEMSİLCİLERİYLE YAPTIĞIM GÖRÜŞMELERDE HERKES BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİN ACİLEN BAŞLAMASINI İSTEDİ"

Kabil, 19 Kasım 18 : Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkesinin Taliban ile barış görüşmelerine hazır olduğunu söyledi.

ABD\'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad\'ı Başkanlık Sarayı\'nda kabul eden Gani, görüşmede Afganistan halkının her şeyden daha çok barış istediğini söyledi.

Afganistan\'ın Taliban ile barış görüşmeleri için hazır olduğunu ifade eden Gani, hükümetin de bu konuda kararlılığını ilan ettiğini belirtti.

Gani, "Son bir haftadır uzlaşı komisyonunun kurulması için liderler ve etnik grup temsilcileriyle yaptığım görüşmelerde herkes barış görüşmelerinin acilen başlamasını istedi." dedi.

ABD\'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, Gani\'ye Taliban temsilcileriyle Katar\'da yaptığı görüşmelerle ilgili bilgi verdi.

ABD\'nin, Afganistan hükümeti ile Taliban arasında barış görüşmelerinin başlaması için çabalarının devam ettiğini aktaran Halilzad, barış görüşmelerinin başlaması noktasında her zamankinden daha çok zemin oluştuğunun altını çizdi.

ABD\'nin Afganistan\'ın dostu ve stratejik ortağı olduğunu vurgulayan Halilzad, her konuda desteğe hazır olduklarını yineledi.

Halilzad, barış görüşmeleri çerçevesinde geçtiğimiz günlerde Katar\'da Taliban ile gerçekleştirdiği 3 günlük görüşmelerin ardından başkent Kabil\'de dün akşam düzenlediği basın toplantısında, "Afganistan\'da 20 Nisan 2019\'da yapılacak yerel seçimlere kadar barış konusunda anlaşmayı umut ediyoruz. Bütün ilgili taraflarla ve tüm Afganlı gruplarla görüşüyorum. Uzlaşma ve barış için fırsat olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

(AA/RU/YIL)



  


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
27 Ülkenın Ab Bakanları Brexıt Anlaşmasına Yeşil Işık Yaktı
27 Ülkenın Ab Bakanları Brexıt Anlaşmasına Yeşil Işık Yaktı
Brüksel'de
Brüksel'de "tarım" Protestosu
Dünya Genelinde 4,5 Milyar İnsan Tuvaletten Mahrum
Dünya Genelinde 4,5 Milyar İnsan Tuvaletten Mahrum
Fransa'da Akaryakıt Zammı Protestoları Sürüyor
Fransa'da Akaryakıt Zammı Protestoları Sürüyor
İngiltere Ab'den Ayrılana Kadar Göçmen Mutabakatına Sadık Kalacak
İngiltere Ab'den Ayrılana Kadar Göçmen Mutabakatına Sadık Kalacak
İranlı Balıkçıların Korkusu Abd Yaptırımları Değil Çinli Balık Firmaları
İranlı Balıkçıların Korkusu Abd Yaptırımları Değil Çinli Balık Firmaları
İngiltere'de Brexit Çıkmazı
İngiltere'de Brexit Çıkmazı
''Kaşıkçı'nın ölüm emrini Prens Bin Selman verdi“
''Kaşıkçı'nın ölüm emrini Prens Bin Selman verdi“
Almanya'dan Kaşıkçı Cinayetiyle İlişkili 18 Kişiye Ülkeye Giriş Yasağı
Almanya'dan Kaşıkçı Cinayetiyle İlişkili 18 Kişiye Ülkeye Giriş Yasağı
Guatemala'da Fuego Yanardağı Faaliyete Geçti
Guatemala'da Fuego Yanardağı Faaliyete Geçti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim