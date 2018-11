"afganistan Barış Görüşmelerine Hazır"

AFGANİSTAN CUMHURBAŞKANI EŞREF GANİ: "SON BİR HAFTADIR UZLAŞI KOMİSYONUNUN KURULMASI İÇİN LİDERLER VE ETNİK GRUP TEMSİLCİLERİYLE YAPTIĞIM GÖRÜŞMELERDE HERKES BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİN ACİLEN BAŞLAMASINI İSTEDİ"



Kabil, 19 Kasım 18 : Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkesinin Taliban ile barış görüşmelerine hazır olduğunu söyledi.



ABD\'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad\'ı Başkanlık Sarayı\'nda kabul eden Gani, görüşmede Afganistan halkının her şeyden daha çok barış istediğini söyledi.



Afganistan\'ın Taliban ile barış görüşmeleri için hazır olduğunu ifade eden Gani, hükümetin de bu konuda kararlılığını ilan ettiğini belirtti.



Gani, "Son bir haftadır uzlaşı komisyonunun kurulması için liderler ve etnik grup temsilcileriyle yaptığım görüşmelerde herkes barış görüşmelerinin acilen başlamasını istedi." dedi.



ABD\'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, Gani\'ye Taliban temsilcileriyle Katar\'da yaptığı görüşmelerle ilgili bilgi verdi.



ABD\'nin, Afganistan hükümeti ile Taliban arasında barış görüşmelerinin başlaması için çabalarının devam ettiğini aktaran Halilzad, barış görüşmelerinin başlaması noktasında her zamankinden daha çok zemin oluştuğunun altını çizdi.



ABD\'nin Afganistan\'ın dostu ve stratejik ortağı olduğunu vurgulayan Halilzad, her konuda desteğe hazır olduklarını yineledi.



Halilzad, barış görüşmeleri çerçevesinde geçtiğimiz günlerde Katar\'da Taliban ile gerçekleştirdiği 3 günlük görüşmelerin ardından başkent Kabil\'de dün akşam düzenlediği basın toplantısında, "Afganistan\'da 20 Nisan 2019\'da yapılacak yerel seçimlere kadar barış konusunda anlaşmayı umut ediyoruz. Bütün ilgili taraflarla ve tüm Afganlı gruplarla görüşüyorum. Uzlaşma ve barış için fırsat olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.



