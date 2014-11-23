Afganistan Ve ABD Arasındaki Güvenlik Anlaşması

AFGANİSTAN PARLAMENTOSU'NUN ALT KANADI, ABD İLE İMZALANAN İKİLİ GÜVENLİK ANLAŞMASI'NI VE NATO İLE VARILAN SOFA ANLAŞMASINI ONAYLADI

GÜVENLİK ANLAŞMASINA GÖRE, 2014'TEN SONRA ÜLKEDE 9 BİN 800 ABD ASKERİ BULUNACAK

Afganistan Parlamentosu'nun alt kanadı Halk Meclisi, ABD ile imzalanan İkili Güvenlik Anlaşması'nı (BSA) ve NATO ile varılan "Barış İçin Ortaklık Kuvvetlerinin Statüsü Anlaşması"nı (SOFA) oy çokluğuyla onayladı.

Halk Meclisi'nin 152 üyesi anlaşmalar için olumlu oy kullanırken, sadece beş milletvekili olumsuz oy verdi, altı milletvekili ise oylama sırasında meclisi terk etti.

Anlaşmalar, Senato'nun onayından sonra 2015 yılında yürürlüğü girecek.

Afganistan ve ABD arasındaki İkili Güvenlik Anlaşması'nı (BSA), 30 Eylül'de ABD'nin Kabil Büyükelçisi James Cunningham ve Afganistan Devlet Başkanının Ulusal Güvenlik Müsteşarı Hanif Etmer imzalamıştı. Ülkede 2014'ten sonra kalacak NATO güçlerinin durumunu belirleyen SOFA Anlaşması da aynı tarihte NATO'nun Afganistan temsilcisi Maurits R. Jochems ve Devlet Başkanının Ulusal Güvenlik Müsteşarı Etmer tarafından imzalanmıştı.

İKİLİ GÜVENLİK ANLAŞMASI

Güvenlik anlaşmasına göre, 2014'ten sonra ülkede 9 bin 800 ABD askeri bulunacak. Bu askerler terörle mücadelede Afgan güçlerine eğitim ve danışmanlık hizmeti verecek. 2015'in sonunda bu askerlerin sayısı yarıya düşecek ve 2016 sonunda Afganistan'daki ABD diplomatik merkezlerinin güvenliği için sadece bin asker kalacak.

Anlaşmaya göre, Afganistan'a dışarıdan müdahale durumunda, Amerikan askerleri Afgan güçlerine destek verecek.