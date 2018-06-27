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Afganistan Devlet Başkanı Gani'den Taliban'a Barış Çağırısı!

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Taliban örgütüne barış çağrısını yineledi.Gani, başkent Kabil'de Barış Şurası üyeleriyle yaptığı görüşmede, ''Biz barış istiyoruz, halkımız barış istiyor.'' dedi.

Afganistan Devlet Başkanı Gani'den Taliban'a Barış Çağırısı!

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Taliban örgütüne barış çağrısını yineledi.Gani, başkent Kabil'de Barış Şurası üyeleriyle yaptığı görüşmede, ''Biz barış istiyoruz, halkımız barış istiyor.'' dedi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 13:33
Afganistan Devlet Başkanı Gani'den Taliban'a Barış Çağırısı!


Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Taliban örgütüne barış çağrısını yineledi.
Gani, başkent Kabil'de Barış Şurası üyeleriyle yaptığı görüşmede, ''Biz barış istiyoruz, halkımız barış istiyor.'' dedi.
Barışı kabul etmenin Allah'ın kanunlarına uymak olduğunu ifade eden Gani, barış sürecinin daha da iyiye gitmesi için kimin elinde bir planlama varsa Barış Şurası ile paylaşmasını istedi.
Gani, Ramazan Bayramı süresince Taliban ile yapılan ateşkesin her iki taraf için olumlu sonuç getirdiğini belirterek, "Taliban nerede ve ne zaman barış görüşmelerine başlamak isterse biz hazırız, bizim gizli saklı hiçbir şeyimiz yoktur." ifadelerini kullandı.
Taliban'ın mantıklı olan tüm taleplerinin kabul edileceğini dile getiren Gani, Taliban'dan barış için olumlu yanıt beklediklerini kaydetti.
 

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Son Güncelleme: 27.06.2018 22:29
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