Afganistan'dan Avrupa'ya 4 Bin Km Yürüdü, Vücudunu Satarak Hayatta Kaldı

Yunanistan Atina'daki Omonia Meydanı'nda 20 euro karşılığında erkeklerle birlikte olan 19 yaşındaki genç göçmen, Almanya'ya gitmeyi başaramazsa hayatına son vereceğini söylüyor.

Yunanistan Atina'daki Omonia Meydanı'nda 20 euro karşılığında erkeklerle birlikte olan 19 yaşındaki genç göçmen, Almanya'ya gitmeyi başaramazsa hayatına son vereceğini söylüyor.

BÜTÜN YAŞLI ERKEKLER CİNSEL İLİŞKİ İÇİN BURADA

Vücudunu sattığını Afganistan daki ailesinden saklayan, bu yüzden gerçek adını açıklamayan Kasım, "Buradaki bütün yaşlı erkekler cinsel ilişki için burada" diyor. Bu iş yapmak mecburiyetinde kaldığını söyleyen Kasım, ekliyor: "Aslında bu büyük bir ayıp. Biz eşcinsel değiliz, bu işi yapmak istemiyoruz. Ama sokakta yaşarsanız, yapmak zorunda kalıyorsunuz."

20 EURO KARŞILIĞINDA ERKEKLERLE BİRLİKTE OLUYOR

Birlikte olduğu kişi başına 20 euro para aldığını söyleyen Kasım, yaşanan mülteci akını sonrası fiyatların düştüğüne dikkat çekiyor. Bu sözleri sarfeden Kasım'ın az ötesinde beyaz yaşlı adamlar gençlerle ayaküstü pazarlıklar yapıyor. Yunanistan'ın iki yıl önce Batı Avrupa ülkelerine giden kapıları kapatmasının ardandan Kasım da burada sıkışıp kalanlardan.

BU DURUMDA OLAN 50 BİN KİŞİ VAR

Birleşmiş Milletler'e göre ülkede bu durumda olan 50 bin kişi var. 2008 ekonomik krizinin yaralarını hala sarmaya çalışan Yunanistan, Avrupa'da en yüksek işsizlik oranına sahip olan ülke. Yunanistan'da Kasım dışında fuhuş yapan çok sayıda Suriyeli, Afgan, Iraklı ve Pakistanlı genç var. Sık sık bombaların patlatıldığı memleketi Kabil'den kaçarak Almanya'ya ulaşmak isteyen Kasım,İran Türkiye,Bulgaristan ve Sirbistan'dan sonra kendisini Yunanistan'da buldu.

"PASAPORT VERMİYORLAR"

Bir yıla yakın zamanını Sırbistan'da geçiren Kasım, şansını Yunanistan'da denemek istemiş. Ancak Atina'da da bunalan 19 yaşındaki Afgan, Almanya'ya gitmek için dört kez sahte pasaportla girişimde bulunmuş ancak başarısız olmuş. İstemediği bir işi yaparak hayatta kalmaya çalışan çok sayıda gençten biri olan Kasım, Almanya'ya gidememesi halinde hayatına son vereceğini söylüyor. Yunanistan'da polis teşkilatının bağlı olduğu Sivil Koruma Bakanlığı, yaptıkları inceleme sonucunda Atina'da cinsel rüşt yaşına ulaşmamış kişilerin belli gruplar tarafından istismar edildiğine dair bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.