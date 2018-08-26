Afganistan'daki DEAŞ elebaşı öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde, terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan elebaşı Ebu Sad Erhabi'nin öldürüldüğü belirtildi.
Afganistan Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, Nangarhar'ın Hogyani ilçesinde terör örgütüne düzenlenen hava operasyonunda, DEAŞ'ın Afganistan elebaşı Ebu Sad Erhabi'nin öldürüldüğünü açıkladı.
10 DEAŞ mensubu da etkisiz hale getirildi
Operasyonda ayrıca 10 DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiğini söyleyen Hogyani, Erhabi'nin Pakistanlı olduğunu belirtti.
Terör örgütü DEAŞ'ın eski Afganistan elebaşı Abdul Hasib, geçen yıl Nangarhar'da düzenlenen operasyonda öldürülmüştü.