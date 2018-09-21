Afganistan'da Trafik Kazası: 15 Ölü

Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde meydana gelen trafik kazasında 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Farah valiliği sözcüsü Naser Mehri, Herat'tan Kandahar'a giden otobüsün Farah'ın Bakva ilçesinde karşı yönden gelen tırla çarpıştığını belirtti.



Kazada 15 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Mehri, 30 kişinin de yaralandığını söyledi.



Mehri, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu bu nedenle ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.



Mehri, kazanın sürücünün dikkatsizliği yüzünden yaşandığını kaydetti.

