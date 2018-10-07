Afganistan'da Taliban Saldırısında 7 Ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Maydan Vardek vilayetinin Said Abad ilçesine saldırması sonucu ilçe emniyet müdürü ile 6 korumasının öldüğü bildirildi.
Maydan Vardek Valiliği Sözcüsü Abdul Rahman Mengel, militanların ilçe merkezine dört koldan saldırdığını belirtti.
Saldırıda ilçe Emniyet Müdürü Nezrab Şah Haşimi ile 6 korumasının hayatını kaybettiğini ifade eden Mengel, 4 polisin de yaralandığını söyledi.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu ilçe merkezinin kontrolünün sağlandığı iddia edildi.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Maydan Vardek vilayetinin Said Abad ilçesine saldırması sonucu ilçe emniyet müdürü ile 6 korumasının öldüğü bildirildi.