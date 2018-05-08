Afganistan'da Taliban Saldırısında 5 Polis Öldü!

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Marof ilçesinde Taliban militanlarının polislerin araç konvoyuna düzenlediği saldırıda 5 polisin öldüğü bildirildi.
Kandahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ziya Durani, militanların, ilçede devriye gezen polis konvoyuna ağır silahlarla saldırdığını belirtti.
Saldırıda 5 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Durani, 9 polisin yaralandığını söyledi.
Durani, saldırının ardından çıkan çatışmada 15 militanın öldürüldüğünü, 11'inin de yaralandığını kaydetti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda çok sayıda askerin öldüğü iddia edildi.
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Marof ilçesinde Taliban militanlarının polislerin araç konvoyuna düzenlediği saldırıda 5 polisin öldüğü bildirildi.