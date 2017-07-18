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18 Temmuz 2017 Salı 12:44

Afganistan'da Taliban Saldırısı: 5 Ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde Taliban militanlarının polis karakoluna düzenlediği saldırıda 5 polis öldü.

Afganistan'da Taliban Saldırısı: 5 Ölü
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Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde Taliban militanlarının polis karakoluna düzenlediği saldırıda 5 polis öldü.

Kaysar Kaymakamı Abdulcemil Siddiki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların karakola saldırması sonucu 5 polisin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bölgeye takviye ekibin ulaşmasıyla militanların kaçtığını kaydeden Siddiki, militanların saldırıda yaralanan bir polisi beraberlerinde götürdüğünü ifade etti.

Görgü tanıkları, militanların karakolun yakınında bomba patlattığını, 7 askerin öldüğünü söyledi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise örgüt mensuplarının polis karakolunun kontrolünü ele geçirdikleri, biri üst rütbeli 7 polisi öldürdükleri iddia edildi.

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