Afganistan'da Taliban Saldırısı: 5 Ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde Taliban militanlarının polis karakoluna düzenlediği saldırıda 5 polis öldü.
Kaysar Kaymakamı Abdulcemil Siddiki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların karakola saldırması sonucu 5 polisin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Bölgeye takviye ekibin ulaşmasıyla militanların kaçtığını kaydeden Siddiki, militanların saldırıda yaralanan bir polisi beraberlerinde götürdüğünü ifade etti.
Görgü tanıkları, militanların karakolun yakınında bomba patlattığını, 7 askerin öldüğünü söyledi.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise örgüt mensuplarının polis karakolunun kontrolünü ele geçirdikleri, biri üst rütbeli 7 polisi öldürdükleri iddia edildi.