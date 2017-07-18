Afganistan'da Taliban Saldırısı: 5 Ölü

Taliban'dan yapılan açıklamada ise örgüt mensuplarının polis karakolunun kontrolünü ele geçirdikleri, biri üst rütbeli 7 polisi öldürdükleri iddia edildi.

Bölgeye takviye ekibin ulaşmasıyla militanların kaçtığını kaydeden Siddiki, militanların saldırıda yaralanan bir polisi beraberlerinde götürdüğünü ifade etti.