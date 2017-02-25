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25 Şubat 2017 Cumartesi 11:25

Afganistan'da Taliban Saldırısı: 10 Ölü

Afganistan'da Taliban Saldırısı: 10 Ölü
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Afganistan'da Taliban militanlarının ülkenin kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde koruculara saldırdığı bildirildi.

Cüzcan Emniyet Müdürü Rahmatullah Türkistani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban militanların Serdere bölgesinde koruculara saldırması sonucu 5 korucu ve bir kadının hayatını kaybettiğini, 4 korucunun yaralandığını söyledi.

Türkistani, saldırının ardından çıkan çatışmada da 4 militanın öldürüldüğünü, 3 militanın yaralandığını kaydetti.

Bölgeye takviye güçlerin gönderildiği ve çatışmanın sürdüğü belirtildi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırıda 8 korucu ve 2 komutanın öldürüldüğünü ileri sürdü.

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