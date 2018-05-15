Afganistan'da Taliban Farah Vilayetine Saldırdı!

Afganistan'da Taliban militanlarının ülkenin batısındaki Farah vilayetinin merkezine dört koldan saldırdığı bildirildi.

Farah İl Şura Başkanı FaridBahtavar, militanların, dün gece saatlerinde Farah merkezine saldırı başlattığını açıkladı. Örgütün vilayet merkezini kısmen ele geçirdiğini, valilik, emniyet müdürlüğü ve havaalanını almaya çalıştığını ifade eden Bahtavar, merkezde çatışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bahtavar, saldırının ardından merkezde yaşayan ailelerin evlerini terk etmeye başladığını söyledi.

7 KİŞİ YARALANDI

Saldırılarda 7 kişi yaralandı.

Ordunun Farah vilayetindeki basın danışmanı NurulhakHaliki, ilk belirlemelere göre, saldırılarda il emniyet amiriyle 6 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.

Çıkan çatışmalarda 8 Taliban üyesinin öldürüldüğünü kaydeden Haliki, 16 örgüt üyesinin de yaralandığını vurguladı.



Görgü tanıkları, çatışmaların vilayet merkezindeki Emniyet Müdürlüğü yakınında devam ettiğini, ara sıra şiddetli patlama seslerinin de duyulduğunu söyledi.Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü NecibDaniş de Farah vilayetine takviye birliklerin gönderildiğini ve çatışmaların sürdüğünün altını çizdi.TALİBAN SALDIRILARISon bir ayda Afganistan genelinde saldırılarını artıran Taliban örgütünün, son olarak Faryab, Kunduz, Baglan ve Badahşan vilayetlerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.Taliban militanları, son saldırıların ardından Faryab'ınBirlçirag ve Baglan'ınTala-u Barfak ilçelerinin kontrolünü sağlamıştı.Diğer yandan örgüt üyelerinin iki gün önce de Kunduz vilayetinin DaştiArçi ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 8 asker yaşamını yitirmişti.