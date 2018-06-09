banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95876
ALTIN
186.619
DOLAR
4.4674
STERLİN
5.9907
EURO
5.2589
Yangın çıkan ev tamamen yandı
YANGIN ÇIKAN EV TAMAMEN YANDI
Aydoğan narkotik polisinden kaçamadı
NARKOTİK POLİSİNDEN KAÇAMADI
Boğazköy’de Uyuşturucu...
Uyuşturucu zanlısı tutuklandı...
Spor Yasası’na Aykırı Hareket...
Spor Yasası’na Aykırı Hareket...
banner282

Afganistan'da Taliban, askeri karakollara saldırdı: 42 ölü

Taliban militanlarının Afganistan'ın Herat ve Kunduz vilayetlerindeki askeri karakollara düzenlediği saldırılarda 25 korucu ile 17 askerin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Taliban, askeri karakollara saldırdı: 42 ölü

Taliban militanlarının Afganistan'ın Herat ve Kunduz vilayetlerindeki askeri karakollara düzenlediği saldırılarda 25 korucu ile 17 askerin öldüğü bildirildi.

09 Haziran 2018 Cumartesi 21:11
Afganistan'da Taliban, askeri karakollara saldırdı: 42 ölü

Afganistan'da Taliban, askeri karakollara saldırdı: 42 ölü

Taliban militanlarının Afganistan'ın Herat ve Kunduz vilayetlerindeki askeri karakollara düzenlediği saldırılarda 25 korucu ile 17 askerin öldüğü bildirildi.

Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, militanların Herat'ın Zavul ilçesine bağlı Aziz Abad köyündeki askeri karakola saldırması sonucu 17 askerin hayatını kaybettiğini söyledi.

banner277
Saldırıda bir askerin yaralandığını kaydeden Farhad, saldırının ardından çıkan çatışmada 8 örgüt üyesinin öldürüldüğünü, 10'unun da yaralandığını belirtti.

Öte yandan Kunduz'un Kale-i Zal ilçesi Kaymakamı Amanuddin Kureyşi, örgüt militanlarının, Kale-i Zal'daki 4 askeri karakola düzenlediği eş zamanlı saldırıda 25 korucunun yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Kureyşi, saldırının ardından çıkan çatışmada 8 militanın öldüğünü, 9'unun da yaralandığını vurguladı.

Ramazan Bayramı için ateşkes kararı alınmıştıAfganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, 20 Haziran'a kadar Taliban'a yönelik geçici ateşkes ilan edildiğini, Taliban ise Ramazan Bayramı’nda üç günlük ateşkes kararı aldıklarını açıklamıştı

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Guinness Rekorlar Kitabına Girmek İçin 32 Kişi Aynı Anda Kendini Ateşe Verdi!
Guinness Rekorlar Kitabına Girmek İçin 32 Kişi Aynı Anda Kendini Ateşe Verdi!
Cani Anne Sevgilisi ile Bir Olup Eşcinsel Olduğundan Şüphelendiği Oğlunu Öldürdü
Cani Anne Sevgilisi ile Bir Olup Eşcinsel Olduğundan Şüphelendiği Oğlunu Öldürdü
Kaşif Kolomb'un İspanya Kralı ve Kraliçesi'ne Yazdığı 500 Yıllık Mektup Bulundu
Kaşif Kolomb'un İspanya Kralı ve Kraliçesi'ne Yazdığı 500 Yıllık Mektup Bulundu
Vaftiz Töreninde Elbisesinin İpi Çözülen Davetli, Yarı Çıplak Kaldı
Vaftiz Töreninde Elbisesinin İpi Çözülen Davetli, Yarı Çıplak Kaldı
'Milyonluk Kudüs' gösterisinde Türk bayrağı dalgalandı
'Milyonluk Kudüs' gösterisinde Türk bayrağı dalgalandı
YPG/PKK, Tel Rıfat'ta ev ve tarlaları ateşe verdi
YPG/PKK, Tel Rıfat'ta ev ve tarlaları ateşe verdi
Singapur tarihi zirveye ev sahipliği yapmaya hazır
Singapur tarihi zirveye ev sahipliği yapmaya hazır
FETÖ'cülerin nasıl korunduğunu Yunan basını yazdı
FETÖ'cülerin nasıl korunduğunu Yunan basını yazdı
İsrail 135 Filistinliyi öldürdü
İsrail 135 Filistinliyi öldürdü
Putin'den Trump'a normalleşme çağrısı
Putin'den Trump'a normalleşme çağrısı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim