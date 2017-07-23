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23 Temmuz 2017 Pazar 10:37

Afganistan'da Taliban 2 İlçeyi Ele Geçirdi

Afganistan'da Taliban 2 İlçeyi Ele Geçirdi
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Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab ve batısındaki Gor vilayetlerinde son 12 saatte iki ilçenin Taliban örgütünün kontrolüne geçtiği bildirildi.

Faryab Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdulkerim Yuriş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların Kohistan ilçesine gece saatlerinde saldırdığını söyledi.

Saldırının ardından güvenlik güçlerinin ilçe merkezinden çekilmek zorunda kaldığını ifade eden Yuriş, saldırı sonucu 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Yuriş, güvenlik görevlilerinin ilçe merkezinden 2 kilometre uzakta savunmada olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Gor Valisi Gulam Naser Haze, militanların Tivere ilçesine dört koldan saldırmasının ardından merkezdeki kamu binalarını ele geçirdiğini belirtti.

İlçeyi geri almak için Afgan silahlı kuvvetlerinden destek istediklerini anlatan Haze, saldırının ardından çıkan çatışmada her iki taraftan da kayıp verildiğini bildirdi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise Tivere'deki saldırıda 42, Kohistan'da da 46 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.

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