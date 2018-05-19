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Afganistan'da Stadyumda Bombalı Saldırı: 8 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentindeki kriket stadyumunda düzenlenen bombalı saldırılarda 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Stadyumda Bombalı Saldırı: 8 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentindeki kriket stadyumunda düzenlenen bombalı saldırılarda 8 kişinin öldüğü bildirildi.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 09:27
Afganistan'da Stadyumda Bombalı Saldırı: 8 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentindeki kriket stadyumunda düzenlenen bombalı saldırılarda 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Celalabad'daki kriket stadyumuna yerleştirilen 3 ayrı bombanın, Ramazan Ligi maçının oynandığı sırada uzaktan kumandayla patlatıldığını belirtti.

Saldırılarda aralarında oyuncuların da bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Hogyani, 45 kişinin de yaralandığını söyledi.

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Hogyani, hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Taliban saldırıyla bağlantılarının olmadığını açıkladı.

 


Son Güncelleme: 19.05.2018 12:48
Anahtar Kelimeler:
AfganistanBombalıSaldırı
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