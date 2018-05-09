Afganistan'da Şiddetli Patlamalar!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de şiddetli patlamalar meydana geldi.



Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Haşmet Estanikze, başkentte iki karakol yakınında patlama olduğunu söyledi.



Estanikze, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk patlamanın Kabil'in Şehri Nev bölgesinde meydana geldiğini, hedefinin ise bilinmediğini kaydetti.



İkinci patlamanın Daşti Barçi bölgesindeki bir karakol yakınında yaşandığını ifade eden Estanikze, patlamanın ardından bölgede silah sesleri duyulduğunu dile getirdi.



Patlamalarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.



