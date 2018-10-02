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Afganistan'da Seçim Mitingine İntihar Saldırısı: 13 Ölü

Afganistan'da Seçim Mitingine İntihar Saldırısı: 13 Ölü

02 Ekim 2018 Salı 12:59
Afganistan'da Seçim Mitingine İntihar Saldırısı: 13 Ölü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde seçim mitinginde düzenlenen intihar saldırısında 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar eylemcisinin üzerine yerleştirdiği bombayı, Nangarhar milletvekili adayı Nasir Mohmand'in seçim mitingi sırasında patlattığını belirtti.

Saldırıda 13 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 30 kişinin de yaralandığını söyledi.

Hogyani, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan’da milletvekili seçiminin 20 Ekim'de yapılması planlanıyor.  Ulusal birlik hükümetinin anlaşmasına göre, milletvekili ve il meclisi seçiminin 2015'te yapılması gerekiyordu ancak seçimler devlet başkanının özel kararıyla ertelenmişti.

Son Güncelleme: 02.10.2018 16:11
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