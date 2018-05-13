Afganistan'da saldırı: 6 ölü 30 yaralı

Afganistan'ın doğusundaki Celalabad kentinde Maliye İdaresi binasına düzenlenen intihar ve silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü.

Güvenlik yetkilileri, saldırganlardan birinin Maliye İdaresi girişinde üzerine yerleştirdiği bombayı patlatmasının ardından diğer saldırganların binanın içerisine girerek çatışmaya başladığını bildirdi.

Celalabad Hastanesinden yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaç kişi oldukları bilinmeyen saldırganlarla güvenlik güçleri arasında çatışmaların sürdüğü kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

