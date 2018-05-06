Afganistan'da Patlama: 7 Ölü!

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Almar ilçesinde yaşanan patlamada 7 sivilin öldüğü bildirildi.

Faryab Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdukerim Yuriş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almar'ın Beş Kara bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.

Saldırıda 7 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydeden Yuriş, bir sivilin de yaralandığını söyledi.

Yuriş, saldırıdan Taliban örgütünü sorumlu tuttu.

