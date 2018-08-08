Afganistan'da Patlama: 6 Ölü!

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Şolgere ilçesinde meydana gelen patlamada 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Şolgere ilçe Emniyet Müdürü SayedNader, ilçenin, Koç Kızıl köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.

Saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Nader, 7 sivilin de yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

