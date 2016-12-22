Afganistan'da Milletvekilinin Evine Düzenlenen Saldırı

Dün akşam saatlerinde 3 saldırgan tarafından gerçekleşen saldırının ardından çıkan çatışma sabaha kadar sürmüştü.

Mücahit, saldırıda milletvekili ve eşiyle beraber 6 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Saldırıdan milletvekilinin yaralı kurtulduğunu ifade eden Mücahit, hayatını kaybedenlerin arasında milletvekilinin iki torunun da olduğunu söyledi.