Afganistan'da intihar saldırısı: 15 ölü, 20 yaralı

Afganistan’da düzenlenen intihar saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 kişinin öldüğü açıklandı.

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, saldırganın, içinde kendisinin de bulunduğu bomba yüklü aracı Celalabad'ın Muhabarat kavşağında patlattığını belirtti.

Saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 20 kişinin de yaralandığını söyledi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Saldırı, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin kente ziyareti sırasında yapıldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.