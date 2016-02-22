Afganistan'da İntihar Saldırısı: 13 Ölü

Afganistan'ın Parvan vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti.

Parvan Emniyet Müdürü General Zaman Mamuzay, intihar eylemcisinin üzerine yerleştirdiği bombayı, Parvan'ın Siyah Gird ilçesinde bir kliniğin önünde kalabalığın arasında patlattığını belirtti.

Saldırıda dördü sivil polis olmak üzere 13 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Mamuzay, çoğu sivil 19 kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırıyı Taliban üstlendi. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise patlamada üst düzey 4 sivil polisin öldüğünü iddia etti.