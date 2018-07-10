Afganistan'da İntihar Saldırısı: 10 Ölü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde düzenlenen intihar saldırısında 10 kişi yaşamını yitirdi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırısını yapan kişinin üzerine yerleştirdiği bombayı, Celalabad'ın 6. bölgesinde araç kontrolü yapan istihbaratçıların arasında patlattığını belirtti.

Saldırıda 2 istihbarat mensubuyla 8 sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Hogyani, 4 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırının şiddetiyle bölgedeki araçların yandığı kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

