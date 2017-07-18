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18 Temmuz 2017 Salı 09:03

Afganistan'da İlk 6 Ayda Şiddet Olaylarında Bin 662 Sivil Öldü

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da 2017'nin ilk yarısında yaşanan şiddet olaylarında bin 662 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 bin 581 sivilin yaralandığını açıkladı.

Afganistan'da İlk 6 Ayda Şiddet Olaylarında Bin 662 Sivil Öldü
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 Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da 2017'nin ilk yarısında yaşanan şiddet olaylarında bin 662 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 bin 581 sivilin yaralandığını açıkladı.

BM Afganistan Yardım Misyonundan (UNAMA) yapılan açıklamada, 1 Ocak-30 Haziran tarihlerinde şiddet olayları nedeniyle yaşamını yitiren sivil sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 arttığı belirtildi.      Sivil kayıpların yüzde 67'sine, hükümet karşıtı grupların düzenlediği şiddet olaylarının neden olduğu ifade edilen açıklamada, bunların yüzde 43'ünün de Taliban'ın saldırılarında öldüğü kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde intihar ve bombalı saldırılarda 596 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

EN ÇOK KAYIPLAR KABİL, NANGARHAR VE HELMAND'DA

Şiddet olaylarında hayatını kaybeden ve yaralanan sivillerin yüzde 19'unu başkent Kabil sakinlerinin oluşturduğu ifade edilen açıklamada, Kabil'in ardından en fazla sivil kaybın, Nangarhar ve Helmand vilayetlerinde yaşandığı belirtildi.

UNAMA'dan yapılan açıklamada, şiddet olaylarında ölenler arasında 174 kadının da bulunduğu aktarıldı.

Kabil'de ramazan ayının ilk günlerinde su tankerine yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 150 kişi yaşamını yitirmişti. BM, saldırıyı son 15 yılın en kanlı eylemi olarak nitelendirmişti.

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