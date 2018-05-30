Afganistan'da İçişleri Bakanlığına Saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de İçişleri Bakanlığına düzenlenen saldırıda bir polisin öldüğü, 5 polisin yaralandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nacib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 saldırgandan 3'ünün bakanlık giriş kapısında üzerlerindeki bombayı patlatmasının ardından içeriye giren diğer 7 saldırganla çatışma yaşandığını belirtti.

Kısa süren çatışmanın ardından saldırganların etkisiz hale getirildiğini kaydeden Daniş, saldırıda bir polisin hayatını kaybettiğini, 5 polisin de yaralandığını söyledi.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Kabil Havalimanı caddesinde bulunan İçişleri Bakanlığı binası geçen sene hizmete açılmışt