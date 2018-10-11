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Afganistan'da Her Ay Mayından 180 Kişi Hayatını Kaybediyor“

Afganistan'da Her Ay Mayından 180 Kişi Hayatını Kaybediyor“

11 Ekim 2018 Perşembe 10:38
Afganistan'da Her Ay Mayından 180 Kişi Hayatını Kaybediyor“

AFGANİSTAN MAYIN TEMİZLEME KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞKANI MUHAMMED ŞAHAB HAKİMİ:  "AFGANİSTAN'DAKİ ARAZİLERDE BULUNAN MAYIN VE BOMBALAR YÜZÜNDEN HER AY ORTALAMA 180 KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR" 


 AFGANİSTAN ENGELLİLER ŞURASI BAŞKAN YARDIMCISI BEŞİR DİRE: - "AFGANİSTAN'DA MAYINLAR, BOMBALAR VE ÇATIŞMALAR NEDENİYLE 1 MİLYON ENGELLİ VAR"

 Afganistan Mayın Temizleme Koordinasyon Merkezi Başkanı Muhammed Şahab Hakimi, yaklaşık 40 yıldır savaşın sürdüğü Afganistan'da mayın ve patlamamış bombaların can almaya devam ettiğini belirterek, "Afganistan'daki arazilerde bulunan mayın ve bombalar yüzünden her ay ortalama 180 kişi hayatını kaybediyor." dedi.


Hakimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mayınlı arazilerle ilgili bilgilendirme yapılmadığına dikkati çekerek, ''Afganistan'daki arazilerde bulunan mayın ve bombalar yüzünden her ay ortalama 180 kişi hayatını kaybediyor." dedi.


Afganistan Mayın Temizleme Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, iç savaşlardan kalma mayınların patlaması sonucu yaşamını yitirenlerin çoğunu çocuklar oluşturuyor.


Afganistan, mayın ve patlamamış mühimmatların tehdit oluşturduğu ülkeler arasında dördüncü sırada yer alıyor.


19 MİLYON MAYIN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ


Afganistan Afet Yönetimi Devlet Bakanı Nacib Aka Fahim ise Afganistan'da 2 bin 500 kilometrekareden fazla arazinin mayınlardan temizlendiğini söyledi.


Mayın temizleme alanında çalışan yabancı kurumların desteklerinin azaldığına işaret eden Fahim, ülkede hala yüz binlerce mayın ve patlamamış bomba bulunduğunu vurguladı.


Fahim, ''Son 30 yılda ülkenin çeşitli yerlerinde 19 milyon mayın ve patlamamış bomba tespit edilerek etkisiz hale getirildi." diye konuştu.


AFGANİSTAN'DA 1 MİLYON ENGELLİ VAR


Afganistan Engelliler Şurası Başkan Yardımcısı Beşir Dire de bombalar, mayınlar ve çatışmalar nedeniyle ülkede 1 milyon engelli bulunduğunu söyledi.


Ülkedeki engellilerin durumunun kötü olduğuna dikkati çeken Dire, hükümet yetkililerinin engellilere verdikleri hiçbir sözü tutmadığının altını çizdi.


Son Güncelleme: 11.10.2018 13:53
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