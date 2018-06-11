Afganistan'da Eğitim Müdürlüğüne İntihar Saldırısı!

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde İl Eğitim Müdürlüğüne düzenlenen intihar saldırısında 15 kişinin yaralandığı bildirildi.



Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar eylemcisinin üstündeki bombayı Celalabad kentindeki Nangarhar İl Eğitim Müdürlüğü girişinde patlattığını, daha sonra 3 saldırganın bina içine girdiğini belirtti.



Saldırganların kısa sürede güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildiğini ifade eden Hogyani, saldırıda 15 kişinin yaralandığını söyledi.



Hogyani, müdürlük yakınlarında bomba yüklü bir aracın da ele geçirildiğini kaydetti.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.