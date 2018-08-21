Afganistan'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına roketli saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına 12 roket mermisi fırlatıldı.

Kabil Emniyet yetkilileri, saldırıların, bayramı namazı sırasında gerçekleştiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki bir eve yerleşen saldırganlar tarafından atılan roketlerden birkaçının NATO birliğini ve ABD'nin Kabil Büyükelçiliği yakınlarına düştüğü bildirildi.

Saldırılarda 2 kişinin yaralandığı öğrenilirken saldırganların etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

