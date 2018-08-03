Afganistan'da cuma namazı sırasında intihar saldırısı

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde Hazara Şiilerin gittiği bir camide cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında 25 kişi öldü.

Afganistan’ın doğusundaki Paktia eyaletinde Şiilerin yoğunlukla gittiği camiye cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında 25 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Eyalet hükümet yetkilileri, Afganistan’ın doğusunda Paktia eyaletinin Gardes şehrinde bulunan çoğunlukla Şiilerin gittiği camide cuma namazı kılan cemaate intihar saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Yetkililer saldırı sonrasında 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Polis camide yaklaşık 60 kişinin bulunduğunu belirtti.

Gardez polis memuru Sardar Vali Tabassum, saldırganların önce ateş açtıklarını sonra da üzerilerindeki bombayı patlattıklarını söyledi.

Şu ana kadar saldırıyı üstlenen olmadı.