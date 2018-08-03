banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95500
ALTIN
199.172
DOLAR
5.0754
STERLİN
6.6143
EURO
5.8838
Teminatla serbest bırakıldı
TEMİNATLA SERBEST BIRAKILDI
Gardiyan 5 kez daha mazot çalmış
GARDİYAN 5 KEZ DAHA MAZOT...
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
banner282

Afganistan'da cuma namazı sırasında intihar saldırısı

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde Hazara Şiilerin gittiği bir camide cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında 25 kişi öldü.

Afganistan'da cuma namazı sırasında intihar saldırısı

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde Hazara Şiilerin gittiği bir camide cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında 25 kişi öldü.

03 Ağustos 2018 Cuma 16:19
Afganistan'da cuma namazı sırasında intihar saldırısı

Afganistan'da cuma namazı sırasında intihar saldırısı

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde Hazara Şiilerin gittiği bir camide cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında 25 kişi öldü.

Afganistan’ın doğusundaki Paktia eyaletinde Şiilerin yoğunlukla gittiği camiye cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında 25 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Eyalet hükümet yetkilileri, Afganistan’ın doğusunda Paktia eyaletinin Gardes şehrinde bulunan çoğunlukla Şiilerin gittiği camide cuma namazı kılan cemaate intihar saldırısı düzenlendiğini açıkladı. 

Yetkililer saldırı sonrasında 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Polis camide yaklaşık 60 kişinin bulunduğunu belirtti.

Gardez polis memuru Sardar Vali Tabassum, saldırganların önce ateş açtıklarını sonra da üzerilerindeki bombayı patlattıklarını söyledi.

Şu ana kadar saldırıyı üstlenen olmadı.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Apple’ın Piyasa Değeri 170 Ülkeyi Geçti!
Apple’ın Piyasa Değeri 170 Ülkeyi Geçti!
Avrupa’da Yılın En Sıcak Günleri!
Avrupa’da Yılın En Sıcak Günleri!
Hamas'ın sürgündeki iki numaralı ismi Aruri Gazze'ye döndü
Hamas'ın sürgündeki iki numaralı ismi Aruri Gazze'ye döndü
Pakistan'da 12 kız okuluna saldırı
Pakistan'da 12 kız okuluna saldırı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Kuzey Kore verdiği sözün çok gerisinde
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Kuzey Kore verdiği sözün çok gerisinde
Suudi Arabistan '2018 Hac Medya Planı'nı açıkladı
Suudi Arabistan '2018 Hac Medya Planı'nı açıkladı
İsveç ABD'den Patriot hava savunma sistemi satın alıyor
İsveç ABD'den Patriot hava savunma sistemi satın alıyor
Çin'den ABD'ye 60 milyar dolarlık vergi misillemesi
Çin'den ABD'ye 60 milyar dolarlık vergi misillemesi
Almanların çoğunluğu ülkedeki ırkçılığı sorun olarak görüyor
Almanların çoğunluğu ülkedeki ırkçılığı sorun olarak görüyor
ABD göçmen merkezlerinde çocuklara anti-depresan verildiği iddia edildi
ABD göçmen merkezlerinde çocuklara anti-depresan verildiği iddia edildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim