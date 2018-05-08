Afganistan'da Çatışma...



Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 13 korucu yaşamını yitirdi.

Faryab İl Şura Başkan Yardımcısı SebgatullahSilab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilçirag ilçesine bağlı Kolyan köyüne saldırı düzenleyen militanlar ile korucular arasında çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 13 korucunun öldüğünü ifade eden Silab, 17 korucunun yaralandığını, 30 korucunun örgüt üyelerince esir alındığını söyledi.

Silab, çatışmanın ardından Kolyan'ın tüm karakollarıyla Taliban kontrolüne geçtiğini kaydetti.

Bilçirag Kaymakamı Abdul Cemil Siddiki de çatışmada çok sayıda militanın öldürüldüğünü bildirdi.

