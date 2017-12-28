Afganistan'da canlı bomba saldırısı: En az 40 ölü

Afganistan'ın başkentinde düzenlenen canlı bomba saldırısında en az 40 kişinin öldüğü bildirildi.



Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bir kültürel etkinliğe yönelik düzenlenen bombalı saldırıda en az 40 kişi yaşamımnı yitirdi, onlarca kişi yaralandı.



Etkinliğe katılanların Şii Hazara'lar olduğu ifade edilirken, saldırının bir canlı bomba tarafından düzenlenmiş olabileceği belirtiliyor.

Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü saldırıda 40 kişinin öldüğünü ve 30 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kabil polis sözcüsü ise saldırıda 25 kişinin öldüğünü ve 32 kişinin yaralandığını duyurdu. Kabil polisi iki patlama sesi duyulduğunu da belirtti.

HABER AJANSI HEDEF ALINDI

Başkent Kabil'deki saldırıda Afgan Sesi Haber Ajansı ile Tabyan Kültür Merkezi'nin bulunduğu bina hedef alındı.



Afganistan İçişleri Bakanlığı saldırıyı bir intihar bombacısının gerçekleştirmiş olabileceğini açıkladı.



Bombalı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.