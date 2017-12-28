banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113075
ALTIN
158.380
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.1240
EURO
4.5466
Işıklar Butik Kasapta Kaçak Et
Işıklar Butik Kasapta Kaçak Et
Elektrik Kesintisi Var
Elektrik Kesintisi Var
Avlanırken Kardeşini Vurdu
Avlanırken Kardeşini Vurdu
MERAL AKINCI FAZIL PLÜMER ANAOKULU’NU ZİYARET ETTİ
banner256

Afganistan'da canlı bomba saldırısı: En az 40 ölü

Afganistan'ın başkentinde düzenlenen canlı bomba saldırısında en az 40 kişinin öldüğü bildirildi

Afganistan'da canlı bomba saldırısı: En az 40 ölü

Afganistan'ın başkentinde düzenlenen canlı bomba saldırısında en az 40 kişinin öldüğü bildirildi

28 Aralık 2017 Perşembe 11:08
Afganistan'da canlı bomba saldırısı: En az 40 ölü
banner238

Afganistan'ın başkentinde düzenlenen canlı bomba saldırısında en az 40 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bir kültürel etkinliğe yönelik düzenlenen bombalı saldırıda en az 40 kişi yaşamımnı yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Etkinliğe katılanların Şii Hazara'lar olduğu ifade edilirken, saldırının bir canlı bomba tarafından düzenlenmiş olabileceği belirtiliyor. 

Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü saldırıda 40 kişinin öldüğünü ve 30 kişinin yaralandığını açıkladı. 

Kabil polis sözcüsü ise saldırıda 25 kişinin öldüğünü ve 32 kişinin yaralandığını duyurdu. Kabil polisi iki patlama sesi duyulduğunu da belirtti. 

HABER AJANSI HEDEF ALINDI 

Başkent Kabil'deki saldırıda Afgan Sesi Haber Ajansı ile Tabyan Kültür Merkezi'nin bulunduğu bina hedef alındı. 

Afganistan İçişleri Bakanlığı saldırıyı bir intihar bombacısının gerçekleştirmiş olabileceğini açıkladı.


Bombalı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Son Güncelleme: 28.12.2017 12:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrencisiyle İlişkiye Giren Kadın Öğretmene 10 Yıl Hapis
Öğrencisiyle İlişkiye Giren Kadın Öğretmene 10 Yıl Hapis
Rusya’da Patlama!
Rusya’da Patlama!
Ülkeye Ağrı Kesici Getirdi 3 Yıl Hapis Cezası Aldı
Ülkeye Ağrı Kesici Getirdi 3 Yıl Hapis Cezası Aldı

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim