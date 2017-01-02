Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Ocak 2017 Pazartesi 06:32

AFGANİSTAN'DA CAMİYE BOMBALI SALDIRI

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde Hazara Şiilerinin gittiği camiye bombalı saldırı düzenlendi.

AFGANİSTAN'DA CAMİYE BOMBALI SALDIRI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
AFGANİSTAN'DA CAMİYE BOMBALI SALDIRI

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde Hazara Şiilerinin gittiği camiye bombalı saldırı düzenlendi.

Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Herat'ın 7. Bölgesindeki İmam Bakır Camisi'nin mihrabına yerleştirilen bombanın, akşam namazı sırasında uzaktan kumandayla patlatıldığını belirtti.

Saldırıda 6 kişinin yaralandığını ifade eden Farhad, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Saldırıyı henüz hiçbir örgüt üstlenmezken, 2 yıldır terör örgütü DEAŞ'ın özellikle Şiileri hedef alan saldırılarında önemli bir artış olduğu biliniyor.

Yaklaşık 1,5 ay önce de başkent Kabil'in Darul Aman Caddesi'nde Hazara Şiilerinin gittiği Bakiril Ulum Camisi'ne düzenlenen saldırıda 27 kişi yaşamını yitirmişti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
AfganistanSaldırıCami
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇİN'DE KUŞ GRİBİ ÇİN'DE KUŞ GRİBİ
ÇİN’DE HAVA KİRLİLİĞİ UÇUŞLARA ENGEL OLDU ÇİN’DE HAVA KİRLİLİĞİ UÇUŞLARA ENGEL OLDU
BREZİLYA'DA YENİ YIL GECESİ CİNAYET: 13 ÖLÜ BREZİLYA'DA YENİ YIL GECESİ CİNAYET: 13 ÖLÜ
BM'DE YENİ DÖNEM BM'DE YENİ DÖNEM
Endonezya'da Büyük Faci! Endonezya'da Büyük Faci!
IRAK'TA İNTİHAR SALDIRISI: 13 ÖLÜ IRAK'TA İNTİHAR SALDIRISI: 13 ÖLÜ
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

ÇİN'DE KUŞ GRİBİ
.

Haberi Oku