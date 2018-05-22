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Afganistan'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 16 kişi öldü

Afganistan'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 16 kişi öldü

22 Mayıs 2018 Salı 14:01
Afganistan'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 16 kişi öldü

Afganistan'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 16 kişi öldü.

Ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinin Kandvali bölgesinde yerel saat ile 12.30'da bomba yüklü bir araçla saldırı yapıldı.

Kandahar Valiliği Sözcüsü Davut Ahmadi, AA'ya yaptığı açıklamada, saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 kişinin yaralandığını belirtti.

Ahmadi, güvenlik güçlerinin aracı fark ettiğini, saldırının bomba imha ekipleri araca yaklaştığı sırada düzenlendiğini söyledi.

Saldırının yaşandığı bölgeye giden yollar trafiğe kapatılırken saldırının şiddetiyle bölgedeki iş yerlerinin de zarar gördüğü aktarıldı. 

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Son Güncelleme: 22.05.2018 18:18
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