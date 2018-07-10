“Afganistan'da Barış ve İstikrar“ Konulu Toplantı Cidde'de Başladı

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde İslam dünyasından 100'ü aşkın alimin katılımıyla düzenlenen "Afganistan'da barış ve istikrar" konulu uluslararası toplantı başladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, açılış konuşmasında, Cidde'de İİT tarafından düzenlenen uluslararası toplantının Afganistan'ın yaşadığı kritik ve hassas bir dönemde gerçekleştirildiğini belirtti.

Afgan halkın istikrar ve kalkınma haklarından mahrum bırakılmasına yol açan ülkedeki çatışma ve şiddet olaylarına ilişkin tehlikenin farkında olduklarına dikkati çeken Useymin, toplantının, İslam öğretilerinin terörist gruplarca yapılan hatalı yorumlarını çürütmek, yürüttükleri eylem ve propagandaların gayrimeşru olduğunu göstermek ve barışçıl uzlaşıya elverişli bir ortam oluşturulmasına vesile olmasını umduklarına vurgu yaptı.

İİT Genel Sekreteri Useymin, daha önce "Afganistan'da barış ve istikrar" konulu uluslararası toplantıya Afganistan, Suudi Arabistan, Pakistan, Endonezya, Mısır, Sudan, Fas gibi birçok ülkeden 105 İslam aliminin katılacağını açıklamıştı.

Suudi Arabistan İslam İşleri, Davet ve İrşat Bakanı eş-Şeyh Abdullatif bin Abdülaziz Al Şeyh de konuşmasında, İslam'ın barış dini olduğu vurgusunu yaparak, Suudi Arabistan'ın Afganistan'da her zaman barış çabalarından yana tavır aldığını söyledi.

"İslam'da Barış: Afganistan'a Barış ve İstikrar Getirme Konusunda Alimlerin Rölü" temasıyla Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Başkanı Şeyh Abdurrahman bin Abdülaziz Sudeys'in başkanlığında gerçekleştirilecek ilk oturumda, Kabil Üniversitesi Rektör Yardımcısı Muhammed İsmail Lebib tarafından bir sunum yapılacak.

"İslam'ın Terör, Şiddet ve Aşırılığa Karşı Tutumu" temasıyla Mısır Müftüsü eş-Şeyh Şevki Allam'ın başkanlığında yapılacak ikinci oturumda da Afganistan Alimler Konseyi üyesi Muhammed Kasım Huleymi'nin bir sunumu olacak.

Yarın kutsal şehir Mekke'de yapılacak kapanış oturumunda ise "Mekke Bildirgesi"nin yayımlanması bekleniyor.

(AA/ÖZ/YIL)