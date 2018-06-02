Afganistan'da Amerikan Askeri Üniformalı Teröristler Öldürüldü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bakanlık binası önünde çıkan çatışmada öldürülen teröristlerin askeri üniforma giymiş olmaları dikkat çekti.
Afganistan'ın başkentiKabil'deki İçişleri Bakanlığı binası önündeki bombalı saldırı sonrası çıkan çatışmada öldürülen yedi teröristten bazılarının Amerikan askeri üniforması giydiği ortaya çıktı.
BOMBALI SALDIRI SONRASI ÇATIŞMA ÇIKTI
TERÖRİSTLERİN ÜZERİNDE ABD'NİN ASKERİ ÜNİFORMASI VARDI
Öldürülen yedi teröristten bazılarının Amerikan askeri üniforması giydiği ortaya çıktı.Associated Press (AP) haber ajansı, şok fotoğrafları dünyaya servis etti.
YÜZLERCE KİŞİ CAN VERMİŞTİ
Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırıda bir polis de yaşamını yitirmişti. DEAŞ ve Taliban'ın kıskacındaki Afganistan'da yılbaşından bu yana gerçekleşen saldırılarda yüzlerce kişi can verdi.