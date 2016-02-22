Afganistan'da 37 Taliban Üyesi Öldürüldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Daşt-i Arçi ilçesinde düzenlenen operasyonda 37 Taliban militanı öldürüldü.

Kunduz'daki 1. Piyade Tugay Komutanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, Daşt-i Arçi ilçesinde düzenlediği operasyonda 37 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Ölenlerin arasında üç Tacikistan ile iki Pakistan vatandaşının bulunduğu, 25 militanın yaralandığı vurgulandı.

Operasyonların devam ettiği belirtildi.

Taliban örgütü ise operasyon sırasında çıkan çatışmalarda 12 askerin öldüğünü iddia etti.