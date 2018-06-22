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Afganistan'da 33 İşçi Kaçırıldı!

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde yol inşasında çalışan 13 teknisyen ve 20 korumalarının Taliban militanlarınca kaçırıldığı bildirildi.

Afganistan'da 33 İşçi Kaçırıldı!

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde yol inşasında çalışan 13 teknisyen ve 20 korumalarının Taliban militanlarınca kaçırıldığı bildirildi.

22 Haziran 2018 Cuma 10:33
Afganistan'da 33 İşçi Kaçırıldı!

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde yol inşasında çalışan 13 teknisyen ve 20 korumalarının Taliban militanlarınca kaçırıldığı bildirildi.

Kandahar valiliği sözcüsü Davut Ahmadi, Taliban militanlarının, Kandahar'ın Spin Buldek ilçesinde bir yol yapım şirketine silahlı saldırı düzenlemesinin ardından 13 teknisyen ile 20 korumayı kaçırdığını belirtti.

İşçileri kurtarmak için gelen polisler ile militanlar arasında çatışma yaşandığını kaydeden Ahmadi, çatışmada 4 polisin hayatını kaybettiğini, 1 polisin de yaralandığını söyledi.

Ahmedi, işçilerin nereye götürüldüğünün bilinmeyen teknisyen ve korumaların kurtarılması için çalışma başlatıldığını vurguladı.

Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.

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Son Güncelleme: 22.06.2018 13:59
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