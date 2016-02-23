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Afganistan Barış Görüşmeleri

Pakistan, Afganistan, ABD ve Çin'den yetkililer, Afgan hükümeti ve Taliban arasında barış müzakerelerinin yeniden başlatılmasını görüşmek üzere dördüncü kez buluştu.

Afganistan Barış Görüşmeleri

Pakistan, Afganistan, ABD ve Çin'den yetkililer, Afgan hükümeti ve Taliban arasında barış müzakerelerinin yeniden başlatılmasını görüşmek üzere dördüncü kez buluştu.

23 Şubat 2016 Salı 17:20
Afganistan Barış Görüşmeleri
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PAKİSTAN, AFGANİSTAN, ABD VE ÇİN'DEN ÜST DÜZEY YETKİLİLER, AFGAN HÜKÜMETİ İLE TALİBAN ARASINDA BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİN YENİDEN BAŞLATILMASI İÇİN DÖRDÜNCÜ KEZ BİR ARAYA GELDİ

 Pakistan, Afganistan, ABD ve Çin'den yetkililer, Afgan hükümeti ve Taliban arasında barış müzakerelerinin yeniden başlatılmasını görüşmek üzere dördüncü kez buluştu.

İlgili ülkelerden diplomatlar Kabil'de Afganistan Dışişleri Bakanı Selahaddin Rabbani başkanlığında Taliban ile doğrudan barış görüşmeleri hakkında toplantı yaptı.

Rabbani, toplantının açılışında, Afganistan ve bölgeye ebedi barışın gelmesi için ortak çaba gösterildiğini söyledi.

Dört ülkeden oluşan Koordinasyon Grubu'nun (DKG) Afganistan devleti ile Taliban'ın doğrudan görüşmesi ve yeni bir yol haritasının belirlenmesi konusunda çalışmalar yaptığını ifade eden Rabbani, bu yolda önemli mesafe alındığının altını çizdi.

Afganistan halkı ve devletinin önceliklerinden birinin ülkede kalıcı barış ve güvenliğin sağlanması olduğunu vurgulayan Rabbani, bu nedenle Afganistan devletinin şiddetin son bulması için Taliban örgütünün barış görüşmelerine katılması çağrısında bulunduğunu belirtti.

Bakan Rabbani, terörün sadece Afganistan'ı değil bölgeye ve dünyaya ciddi tehdit oluşturduğunu vurgulayarak siyasi çözüm yoluyla barışa katılmamakta ısrar edenlere karşı mücadelede kararlı olduklarını vurguladı.

Pakistan, Afganistan, ABD ve Çin, aralık ayı başında, barış sürecini yeniden başlatmak için ortak çalışma mekanizması kurma konusunda uzlaşmıştı.

Afganistan hükümeti ve Taliban arasında doğrudan barış görüşmelerinin ilk turu Pakistan'ın Muri kentinde 7 Temmuz'da yapılmıştı. Taliban lideri Molla Ömer'in ölüm haberinin ardından 31 Temmuz'da yapılması planlanan barış görüşmelerinin ikinci turu ise süresiz ertelenmişti.

Taliban'ın talepleri arasında Afganistan'daki yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi başı çekiyor. Afganistan'da halen ABD ve NATO'ya ait 13 bin asker bulunuyor.

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4 KezBirArayaGeldiler
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