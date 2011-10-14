Afgan kadın Milletvekillerinin açlık grevi sürüyor.

Afganistan'da meclisten ihraç edilen kadın milletvekili Simin Barakzai'nin açlık grevi sürüyor.

El Cezire'nin haberine göre, Barakzai'nin parlamentodan ihraç edilmesini protesto etmek için başlattığı grev 13. gününe girdi.

Başkent Kabil'deki meclis binasının önünde çadır kuran kadın milletvekilinin iki gündür ise ölüm orucu yaptığı, her türlü gıda, içecek ve tıbbi desteği reddettiği bildirildi.

Barakzai, milletvekilliği iade edilinceye kadar açlık grevine devam edeceğini açıklamıştı.

Afgan Bağımsız Seçim Kurulu, Ağustos ayında Barakzai ve sekiz milletvekilini seçime hile karıştırdıkları gerekçesiyle parlamentodan ihraç etmişti.